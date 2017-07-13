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Франция приветствует «прямой диалог» Армении и Азербайджана


Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье
Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье сказал сегодня, что заявления министров иностранных дел Армении и Азербайджана после последней встречи «оставляют положительное впечатление».

«Мы всегда были сторонниками прямого и регулярного диалога между двумя странами. В этой связи выражаем свою удовлетворенность тем, что эта встреча состоялась»,- отметил Жан-Франсуа Шарпантье.

По словам посла, ожидается, что в ближайшее время будут проведены встречи на более высоком уровне.

«Нужно активно работать в этом направлении»,- отметил он.

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