Франция приветствует «прямой диалог» Армении и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье сказал сегодня, что заявления министров иностранных дел Армении и Азербайджана после последней встречи «оставляют положительное впечатление».
«Мы всегда были сторонниками прямого и регулярного диалога между двумя странами. В этой связи выражаем свою удовлетворенность тем, что эта встреча состоялась»,- отметил Жан-Франсуа Шарпантье.
По словам посла, ожидается, что в ближайшее время будут проведены встречи на более высоком уровне.
«Нужно активно работать в этом направлении»,- отметил он.
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