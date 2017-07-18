Ереван представил главам МИД ОДКБ провокации Азербайджана

Ереван. /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян участвовал сегодня в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности в Минске.
В МИД отметили, что Эдвард Налбандян обратил внимание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц ОДКБ на приложенные Арменией и Минской группой ОБСЕ усилия по продвижению процесса урегулирования карабахского конфликта и на действия Баку, направленные на их срыв, препятствование реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, военные провокации и обострение ситуации.
Министры обсудили процесс выполнения решений ереванского саммита Совета коллективной безопасности 2016 г., приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ, события в Центральной Азии, на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке, а также вопросы сопоставления внешней политики государств-членов ОДКБ.
Министры приняли совместные заявления: «О совместных мерах по обеспечению информационной безопасности» и «О недопущении осквернения памяти партизан Второй мировой войны».
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