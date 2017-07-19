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Баку вновь не вывел группу ОБСЕ на передовые позиции


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана на Омарском перевале.

В МИД НКР отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.

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