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Эдвард Налбандян и Бако Саакян обсудили карабахский конфликт


Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян принял министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандян.

В МИД Армении отметили, что на состоявшейся 23 июля встрече Бако Саакян и Эдвард Налбандян провели обстоятельную беседу вокруг усилий, предпринимаемых со стороны Арцаха, Армении и сопредседательствующих стран Минской группы ОБСЕ, по созданию соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.
   
В Арцахе Эдвард Налбандян также присутствовал на торжественной церемонии в честь 777-летия освящения храма Гандзасар.

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