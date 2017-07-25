Эдвард Налбандян и Бако Саакян обсудили карабахский конфликт

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян принял министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандян.
В МИД Армении отметили, что на состоявшейся 23 июля встрече Бако Саакян и Эдвард Налбандян провели обстоятельную беседу вокруг усилий, предпринимаемых со стороны Арцаха, Армении и сопредседательствующих стран Минской группы ОБСЕ, по созданию соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.
В Арцахе Эдвард Налбандян также присутствовал на торжественной церемонии в честь 777-летия освящения храма Гандзасар.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.