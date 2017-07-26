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Армия обороны Арцаха не применяла беспилотников


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Армия обороны НКР выступила сегодня с заявлением, опровергнув информацию минобороны Азербайджана о том, что ударом беспилотного летательного аппарата армянских сил был ранен военнослужащий Мураз Бабакишиев.

«Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что ситуация на передовой продолжает оставаться относительно спокойной.

Азербайджанская агитмашина работает в своем стиле, пытаясь путем распространения дезинформации ввести в заблуждение как свое, так и международное сообщество.

Передовые подразделения Армии обороны не только не применяли беспилотные летательные аппараты по всей линии фронта, но и продолжают в строгом порядке следить за режимом сохранения перемирия»,- говорится в сообщении Армии обороны.

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