Армия обороны Арцаха не применяла беспилотников

Ереван/Медиамакс/. Армия обороны НКР выступила сегодня с заявлением, опровергнув информацию минобороны Азербайджана о том, что ударом беспилотного летательного аппарата армянских сил был ранен военнослужащий Мураз Бабакишиев.

«Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что ситуация на передовой продолжает оставаться относительно спокойной.



Азербайджанская агитмашина работает в своем стиле, пытаясь путем распространения дезинформации ввести в заблуждение как свое, так и международное сообщество.



Передовые подразделения Армии обороны не только не применяли беспилотные летательные аппараты по всей линии фронта, но и продолжают в строгом порядке следить за режимом сохранения перемирия»,- говорится в сообщении Армии обороны.