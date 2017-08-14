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В Арцахе от выстрела противника погиб военнослужащий


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Сегодня в районе 11 часов на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, расположенных в северо-восточном направлении, от произведенного со стороны противника выстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Самвелович Мовсисян (1998 года рождения).

Для выяснения подробностей инцидента проводится следствие.

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