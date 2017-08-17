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Премьер-министры Армении и НКР ознакомились с работами по восстановлению Талыша



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министры Армении и НКР Карен Карапетян и Араик Арутюнян посетили сегодня Аскеранский, Мартунийский и Мартакертский районы, побывали в общинах Матагис и Талыш.

Пресс-служба правительства НКР сообщает, что в сопровождении секретаря Совета безопасности Арцаха Виталия Баласаняна и руководителя районной администрации Мартакерта Владика Хачатряна премьер-министры ознакомились с проводимыми строительными работами в Талыше, на месте обсудили ряд вопросов, касающихся развития общины.

«Программа восстановления Талыша ежедневно находится в центре нашего внимания. В апреле прошлого года в результате спровоцированных Азербайджаном военных действий население деревни было вынуждено покинуть собственные дома. Сегодня нашей задачей является обеспечение должной безопасности и привлекательных социально-экономических условий, чтобы в дальнейшем талышцы не имели намерения покинуть свой родной очаг»,- заявил Араик Арутюнян.
 
В Аскеранском и Мартунийском районах премьер-министры ознакомились также с возделыванием гранатовых садов и табачных плантаций с помощью систем капельного орошения.

Кроме того, главы правительств двух армянских республик посетили Матагис, где ознакомились с условиями для отдыха и досуга, созданными с помощью иностранных инвестиций.

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