Израиль продолжает проверку сообщений об атаке дрона в Арцахе

Ереван/Медиамакс/. Министерство обороны Израиля продолжает проверку сообщений об участии израильских специалистов в организации атаки азербайджанского боевого беспилотника на армянские позиции в Нагорном Карабахе.

«Минобороны обычно не комментирует информацию, связанную с военным экспортом. Этот вопрос находится в стадии проверки соответствующими отделами министерства обороны Израиля», - этот ответ оборонного ведомства приводит сегодня российская газета «Коммерсантъ».



В минобороны Израиля также сказали, «если инженеры из компании Aeronautics Defense Systems и ездили в Азербайджан, то израильских военных с ними не было».



Израильская газета Maariv писала недавно о визите в Азербайджан делегации Aeronautics Defense Systems (ADS) для заключение контракта на поставку беспилотников-камикадзе Orbiter 1K. Как утверждал автор статьи Йоси Мельман, азербайджанские военные попросили израильских инженеров продемонстрировать технику в деле, нанеся удар по позициям в Нагорном Карабахе. Видеосъемку атаки потом собирались показать по телевидению Азербайджана.



В статье говорилось, что два израильских оператора категорически отказались направлять дроны, хотя руководство делегации ADS согласилось с условиями азербайджанской стороны. Менеджеры израильской компании обвинили операторов в том, что из-за них может сорваться важный контракт, но те все равно не подчинились. Тогда управлять беспилотниками пришлось самим менеджерам. После этого инцидента, как писала Maariv, один из операторов уволился из компании, а второй собирается это сделать.



В апреле 2016 года Медиамакс обсуждал тему возможного участия израильских специалистов в эксклюзивном интервью с послом Израиля в Армении (резиденция в Иерусалиме) Шмуелем Меиромом.



«Я не знаю об израильских специалистах, которые в эти дни находились бы в Азербайджане, чтобы помогать азербайджанским ВС с использованием беспилотников. Мне ничего об этом не известно. Не могу подтвердить или опровергнуть, что Азербайджан применял БПЛА израильского производства. Это возможно, потому что мы продаем оружие Азербайджану, и это не секрет. Это единственное, что я могу подтвердить»,- говорил тогда посол Израиля.



Шмуел Меиром добавил, что Израиль, как правило, никогда не направляет своих граждан и специалистов для участия в применении или активизации оружия против других стран. «Это я могу уверенно утверждать»,- отметил дипломат.



Он не исключил, что представители азербайджанских ВС могли пройти определенную переподготовку для применения БПЛА: «Возможно они (азербайджанцы – ред.) были здесь (в Израиле – ред.), или наши специалисты были у них (в Азербайджане – ред.), чтобы показать, как работают беспилотники. Это вероятно. Однако я не верю, что это происходило в период последнего обострения конфликта»,- говорил Шмуел Меиром Медиамакс.



После «апрельской войны» 2016 года авторитетное военное издание Jane’s Defence Weekly писало, что вооруженные силы Азербайджана применили в Нагорном Карабахе против армянских позиций беспилотные летательные аппараты Harop/Harpy 2 израильского производства, которые за всю историю их производства впервые применялись во время боевых действий.



В апреле 2016 года глава израильской партии «Мерец» Зехава Гальон обратилась с посланием к министру обороны Израиля Моше Яалону с призывом отказаться от намерения поставить Азербайджану новые беспилотные летательные аппараты.