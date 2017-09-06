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Парламент Арцаха проведет специальное заседание


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Национальное собрание Арцаха 7 сентября проведет специальное заседание, посвященное вступлению президента Арцаха в должность.

19 июля текущего года Национальное собрание Арцаха тайным голосованием избрало президентом действующего президента Бако Саакяна. 28 из 32 депутатов, участвовавших в голосовании, проголосовало за его кандидатуру.

В результате проведенного 20 февраля текущего года референдума в Арцахе была установлена полная президентская система правления.

Согласно новой Конституции, промежуток с 2017 по 2020 г. установлен как переходный период, в течение которого законодательство и система правления должны быть приведены в соответствие с новой моделью.

В Арцахе было решено избрать президента на переходный период в Национальном собрании, а не всенародным голосованием.

Бако Саакян будет находиться в должности до 2020 года, после чего в Арцахе пройдут всенародные президентские и парламентские выборы.

Бако Саакян является президентом НКР с 7 сентября 2007 года, он был переизбран на этот пост в 2012 году.

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