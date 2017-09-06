Парламент Арцаха проведет специальное заседание

Ереван /Медиамакс/. Национальное собрание Арцаха 7 сентября проведет специальное заседание, посвященное вступлению президента Арцаха в должность.
19 июля текущего года Национальное собрание Арцаха тайным голосованием избрало президентом действующего президента Бако Саакяна. 28 из 32 депутатов, участвовавших в голосовании, проголосовало за его кандидатуру.
В результате проведенного 20 февраля текущего года референдума в Арцахе была установлена полная президентская система правления.
Согласно новой Конституции, промежуток с 2017 по 2020 г. установлен как переходный период, в течение которого законодательство и система правления должны быть приведены в соответствие с новой моделью.
В Арцахе было решено избрать президента на переходный период в Национальном собрании, а не всенародным голосованием.
Бако Саакян будет находиться в должности до 2020 года, после чего в Арцахе пройдут всенародные президентские и парламентские выборы.
Бако Саакян является президентом НКР с 7 сентября 2007 года, он был переизбран на этот пост в 2012 году.
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