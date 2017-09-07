Бако Саакян вступил в должность президента Арцаха

Ереван /Медиамакс/. На специальном заседании Национального собрания НКР сегодня состоялась торжественная церемония инаугурации президента Арцаха.
Бако Саакян дал присягу в установленном Конституцией порядке и вступил в должность главы государства.
19 июля текущего года Национальное собрание Арцаха тайным голосованием избрало президентом действующего президента Бако Саакяна.
В результате проведенного 20 февраля текущего года референдума в Арцахе была установлена полная президентская система правления.
Бако Саакян будет находиться в должности до 2020 года, после чего в Арцахе пройдут всенародные президентские и парламентские выборы.
Бако Саакян является президентом НКР с 7 сентября 2007 года, он был переизбран на этот пост в 2012 году.
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