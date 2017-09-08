В Шуши открылся новый детско-юношеский центр

Ереван /Медиамакс/. В городе Шуши в Арцахе сегодня открылся новый детско-юношеский центр

На торжественной церемонии открытия присутствовал президент НКР Бако Саакян.



Он отметил важность наличия подобных учреждений, соответствующих современным стандартам, и подчеркнул их особую роль в обустройстве Шуши и развитии культуры в Арцахе.