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В Шуши открылся новый детско-юношеский центр


Фото: Пресс-служба президента НКР

Фото: Пресс-служба президента НКР

Фото: Пресс-служба президента НКР


Ереван /Медиамакс/. В городе Шуши в Арцахе сегодня открылся новый детско-юношеский центр

На торжественной церемонии открытия присутствовал президент НКР Бако Саакян.

Он отметил важность наличия подобных учреждений, соответствующих современным стандартам, и подчеркнул их особую роль в обустройстве Шуши и развитии культуры в Арцахе.

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