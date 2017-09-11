В Талише президент Арцаха ознакомился с восстановительными работами

Ереван/Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил поселок Алашан и село Талиш Мартакертского района.
Президент ознакомился с осуществленными в селе работами, встретился с жителями. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся хода программ, направленных на улучшение социально-бытовых условий талишцев.
Бако Саакян провел также рабочее совещание и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ.
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