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В Талише президент Арцаха ознакомился с восстановительными работами



Ереван/Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил поселок Алашан и село Талиш Мартакертского района.

Президент ознакомился с осуществленными в селе работами, встретился с жителями. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся хода программ, направленных на улучшение социально-бытовых условий талишцев.

Бако Саакян провел также рабочее совещание и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ.

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