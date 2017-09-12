Мониторинг в направлении Гадрута прошел согласно графику

Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в восточном направлении Гадрутского района.

Министерство иностранных дел НКР сообщает, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.