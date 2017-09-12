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Мониторинг в направлении Гадрута прошел согласно графику



Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в восточном направлении Гадрутского района.

Министерство иностранных дел НКР сообщает, что  мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

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