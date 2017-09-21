Президент Арцаха встретился с американскими конгрессменами

Ереван/Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в представительстве НКР в Ереване с американскими конгрессменами.
Бако Саакян отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию связей с США, при этом высоко оценив проводимую конгрессменами работу, направленную на укрепление и углубление двусторонних связей.
Бако Саакян вручил медали «Благодарность» конгрессменам Фрэнку Паллоуну, Анне Эшу и Джеки Спиер за значительный вклад в процесс признания независимости Республики Арцах.
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