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Президент Арцаха встретился с американскими конгрессменами



Ереван/Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в представительстве НКР в Ереване с американскими конгрессменами.

Бако Саакян отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию связей с США, при этом высоко оценив проводимую конгрессменами работу, направленную на укрепление и углубление двусторонних связей.

Бако Саакян вручил медали «Благодарность» конгрессменам Фрэнку Паллоуну, Анне Эшу и Джеки Спиер за значительный вклад в процесс признания независимости Республики Арцах.

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