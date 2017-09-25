Перспектива встречи Саргсян-Алиев остается неясной

Ереван /Медиамакс/. Перспектива организации встречи президентов Армении и Азербайджана продолжает оставаться неясной.

Как передает Медиамакс, об этом свидетельствуют сообщения о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана 23 сентября в Нью-Йорке, а также заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



В сообщении МИД Армении говорится:



«23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Личный представитель действующего генерального секретаря ОБСЕ.



На встрече обсуждались вопросы, касающиеся организации в ближайшее время встречи президентов Армении и Азербайджана.



Была достигнута договоренность о том, что сопредседатели Минской группы посетят регион в октябре».



В сообщении сопредседателей Минской группы ОБСЕ говорится, что министры выразили готовность работать с посредниками «для организации эффективной встречи президентов в ближайшем будущем».



«Основной целью консультаций было обсуждение текущей ситуации в зоне конфликта, изучения возможностей активизации переговорного процесса и подготовки встречи президентов Армении и Азербайджана.



Сопредседатели надеются, что такая встреча укрепит доверие и политическую волю сторон для нахождения компромиссных решений вокруг ключевых вопросов урегулирования. Министры выразили готовность работать с посредниками для организации эффективной встречи президентов в ближайшем будущем», - говорится в заявлении посредников.



Медиамакс отмечает, что Серж Саргсян и Ильхам Алиев в последний раз встречались более года назад - 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.



В январе 2017 г. в эксклюзивном интервью Медиамакс французский посредник Стефан Висконти говорил:



«Думаю, сложнее всего будет восстановить доверие и диалог между сторонами, для чего нужно обеспечить здравую, эффективную и сильную динамику».