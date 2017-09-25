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Перспектива встречи Саргсян-Алиев остается неясной


Фото: RIA Novosti


Ереван /Медиамакс/. Перспектива организации встречи президентов Армении и Азербайджана продолжает оставаться неясной.

Как передает Медиамакс, об этом свидетельствуют сообщения о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана 23 сентября в Нью-Йорке, а также заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В сообщении МИД Армении говорится:

«23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Личный представитель действующего генерального секретаря ОБСЕ.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся организации в ближайшее время встречи президентов Армении и Азербайджана.

Была достигнута договоренность о том, что сопредседатели Минской группы посетят регион в октябре».

В сообщении сопредседателей Минской группы ОБСЕ говорится, что министры выразили готовность работать с посредниками «для организации эффективной встречи президентов в ближайшем будущем».

«Основной целью консультаций было обсуждение текущей ситуации в зоне конфликта, изучения возможностей активизации переговорного процесса и подготовки встречи президентов Армении и Азербайджана.

Сопредседатели надеются, что такая встреча укрепит доверие и политическую волю сторон для нахождения компромиссных решений вокруг ключевых вопросов урегулирования. Министры выразили готовность работать с посредниками для организации эффективной встречи президентов в ближайшем будущем», - говорится в заявлении посредников.

Медиамакс отмечает, что Серж Саргсян и Ильхам Алиев в последний раз встречались более года назад - 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.

В январе 2017 г. в эксклюзивном интервью Медиамакс французский посредник Стефан Висконти говорил:

«Думаю, сложнее всего будет восстановить доверие и диалог между сторонами, для чего нужно обеспечить здравую, эффективную и сильную динамику».

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