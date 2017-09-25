Масис Маилян - новый министр иностранных дел Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал сегодня указы об изменении структуры и состава правительства.

Новая структура арцахского правительства включает пост государственного министра, на который назначен экс-премьер Араик Арутюнян.



По указу президента НКР также назначены:



министр здравоохранения – Карине Атаян,



министр юстиции – Арарат Даниелян,



министр иностранных дел – Масис Маилян,



министр труда, по социальным вопросам и переселению – Самвел Аванесян,



министр по охране природы и природных ресурсов – Вазген Микаелян,



министр сельского хозяйства – Жирайр Мирзоян,



министр экономики и производственных инфраструктур – Левон Григорян,



министр образования, науки и спорта – Нарине Агабалян,



министр культуры, по делам молодежи и туризма – Сергей Шахвердян,



министр обороны – Левон Мнацаканян,



министр градостроительства – Карен Шахраманян,



министр финансов – Григорий Мартиросян.



Медиамакс отмечает, что Масис Маилян ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел НКР, а в последние годы руководил исследовательским центром «Общественный совет по вопросам внешней политики и безопасности Арцаха».



Медиамакс напоминает, что в результате проведенного 20 феврале текущего года референдума об изменении конституции в Арцахе была принята президентская форма правления.