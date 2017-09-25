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Масис Маилян - новый министр иностранных дел Арцаха


Масис Маилян
Масис Маилян

Фото: http://galatv.am


Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал сегодня указы об изменении структуры и состава правительства.

Новая структура арцахского правительства включает пост государственного министра, на который назначен экс-премьер Араик Арутюнян.

По указу президента НКР также назначены:

министр здравоохранения – Карине Атаян,

министр юстиции – Арарат Даниелян,

министр иностранных дел – Масис Маилян,

министр труда, по социальным вопросам и переселению – Самвел Аванесян,

министр по охране природы и природных ресурсов – Вазген Микаелян,

министр сельского хозяйства – Жирайр Мирзоян,

министр экономики и производственных инфраструктур – Левон Григорян,

министр образования, науки и спорта – Нарине Агабалян,

министр культуры, по делам молодежи и туризма – Сергей Шахвердян,

министр обороны – Левон Мнацаканян,

министр градостроительства – Карен Шахраманян,

министр финансов – Григорий Мартиросян.

Медиамакс отмечает, что Масис Маилян ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел НКР, а в последние годы руководил исследовательским центром «Общественный совет по вопросам внешней политики и безопасности Арцаха».

Медиамакс напоминает, что в результате проведенного 20 феврале текущего года референдума об изменении конституции в Арцахе была принята президентская форма правления.

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