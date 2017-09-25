Масис Маилян - новый министр иностранных дел Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал сегодня указы об изменении структуры и состава правительства.
Новая структура арцахского правительства включает пост государственного министра, на который назначен экс-премьер Араик Арутюнян.
По указу президента НКР также назначены:
министр здравоохранения – Карине Атаян,
министр юстиции – Арарат Даниелян,
министр иностранных дел – Масис Маилян,
министр труда, по социальным вопросам и переселению – Самвел Аванесян,
министр по охране природы и природных ресурсов – Вазген Микаелян,
министр сельского хозяйства – Жирайр Мирзоян,
министр экономики и производственных инфраструктур – Левон Григорян,
министр образования, науки и спорта – Нарине Агабалян,
министр культуры, по делам молодежи и туризма – Сергей Шахвердян,
министр обороны – Левон Мнацаканян,
министр градостроительства – Карен Шахраманян,
министр финансов – Григорий Мартиросян.
Медиамакс отмечает, что Масис Маилян ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел НКР, а в последние годы руководил исследовательским центром «Общественный совет по вопросам внешней политики и безопасности Арцаха».
Медиамакс напоминает, что в результате проведенного 20 феврале текущего года референдума об изменении конституции в Арцахе была принята президентская форма правления.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.