Маргвелашвили: мы готовы обсуждать с Арменией любые вопросы

Ереван/Медиамакс/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что его страна всегда готова обсуждать с Ереваном любые вопросы и углублять связи во всех сферах.

Об этом Георгий Маргвелашвили заявил в Тбилиси на встрече с преседателем Национального собрания Армении Ара Баблояном.



Говоря о нагорно-карабахском конфликте, президент Грузии отметил:



«Наше братское сердце болит за азербайджано-армянский конфликт. Ясно одно: для нас, малых народов, подобные конфликты могут стать разрушительными. Мы молимся за мир в регионе».



Ара Баблоян, в свою очередь, отметил, что Армения высоко ценит роль Грузии в вопросах регионального мира на Южном Кавказа и ожидает от Грузии сбалансированной позиции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.



«Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы. Будучи вопросом, касающимся прав человека, карабахский конфликт может быть решен исключительно путем свободного волеизъявления арцахского народа»,- отметил председатель Национального собрания Армении.



Ара Баблоян подчеркнул, что инициированная Азербайджаном гонка вооружений является серьезной угрозой для всех стран региона.