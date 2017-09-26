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Маргвелашвили: мы готовы обсуждать с Арменией любые вопросы


Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван/Медиамакс/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что его страна всегда готова обсуждать с Ереваном любые вопросы и углублять связи во всех сферах.

Об этом Георгий Маргвелашвили заявил в Тбилиси на встрече с преседателем Национального собрания Армении Ара Баблояном.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, президент Грузии отметил:

«Наше братское сердце болит за азербайджано-армянский конфликт. Ясно одно: для нас, малых народов, подобные конфликты могут стать разрушительными. Мы молимся за мир в регионе».

Ара Баблоян, в свою очередь, отметил, что Армения высоко ценит роль Грузии в вопросах регионального мира на Южном Кавказа и ожидает от Грузии сбалансированной позиции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы. Будучи вопросом, касающимся прав человека, карабахский конфликт может быть решен исключительно путем свободного волеизъявления арцахского народа»,- отметил председатель Национального собрания Армении.

Ара Баблоян подчеркнул, что инициированная Азербайджаном гонка вооружений является серьезной угрозой для всех стран региона.

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