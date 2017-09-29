Американский штат Мичиган признал независимость Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Сенат американского штата Мичиган подавляющим большинством голосов принял резолюцию о признании Арцаха.

Как сообщает МИД НКР, проект резолюции был представлен сенатором от штата Мичиган Дэвидом Книзеком.



Принятая 28 сентября резолюция N99 призывает «президента и Конгресс Соединенных Штатов признать Республику Нагорный Карабах, также известную как Арцах, установить экономические и культурные связи с данным государством, а также поддержать мир и стабильность на Южном Кавказе».



В резолюции упоминается, что «регион Арцаха входит в состав Южного Кавказа и является исторически армянской территорией, подавляющее большинство населения которой составляют армяне».



В документе отмечается, что «региональная напряженность и акты враждебных действий продолжают представлять угрозу для безопасности и суверенитета Арцаха. Армянское население Арцаха остается непоколебимым в своих усилиях реализовать свое право на самоопределение и жить свободной от насилия и репрессий жизнью; признание правительства Арцаха со стороны международного сообщества может содействовать прекращению данного векового конфликта».



Мичиган является 8-м американским штатом, признавшим независимость Арцаха.