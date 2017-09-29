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Американский штат Мичиган признал независимость Арцаха



Ереван /Медиамакс/. Сенат американского штата Мичиган подавляющим большинством голосов принял резолюцию о признании Арцаха.

Как сообщает МИД НКР, проект резолюции был представлен сенатором от штата Мичиган Дэвидом Книзеком.
 
Принятая 28 сентября резолюция N99  призывает «президента и Конгресс Соединенных Штатов признать Республику Нагорный Карабах, также известную как Арцах, установить экономические и культурные связи с данным государством, а также поддержать мир и стабильность на Южном Кавказе».

В резолюции упоминается, что «регион Арцаха входит в состав Южного Кавказа и является исторически армянской территорией, подавляющее большинство населения которой составляют армяне».

В документе отмечается, что «региональная напряженность и акты враждебных действий продолжают представлять угрозу для безопасности и суверенитета Арцаха. Армянское население Арцаха остается непоколебимым в своих усилиях реализовать свое право на самоопределение и жить свободной от насилия и репрессий жизнью; признание правительства Арцаха со стороны международного сообщества может содействовать прекращению данного векового конфликта».

Мичиган является 8-м американским штатом, признавшим независимость Арцаха.

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