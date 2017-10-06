700 просмотров

В Ереване обсудили организацию встречи Саргсян-Алиев


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шофера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Согласно сообщению МИД, на встрече продолжились обсуждения относительно организации встречи президентов Армении и Азербайджана.

Медиамакс отмечает, что президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев в последний раз встречались более года назад – 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Октябрь 6, 2017 15:16
В Ереване обсудили организацию встречи Саргсян-Алиев

Общество | Октябрь 6, 2017 14:23
В Армении пройдут первые Диалоги диаспор

Внешняя политика | Октябрь 6, 2017 11:17
Президент: ЕС играет важную роль во внешних связях Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017