В Ереване обсудили организацию встречи Саргсян-Алиев

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шофера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Согласно сообщению МИД, на встрече продолжились обсуждения относительно организации встречи президентов Армении и Азербайджана.



Медиамакс отмечает, что президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев в последний раз встречались более года назад – 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.