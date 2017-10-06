В Ереване обсудили организацию встречи Саргсян-Алиев

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шофера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
Согласно сообщению МИД, на встрече продолжились обсуждения относительно организации встречи президентов Армении и Азербайджана.
Медиамакс отмечает, что президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев в последний раз встречались более года назад – 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.
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