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Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретятся в Женеве


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретятся на следующей неделе в Женеве.

Об этом 12 октября вечером сообщил заместитель председателя РПА, председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального Собрания Армен Ашотян после заседания исполнительного органа РПА.

Армен Ашотян напомнил, что встреча состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Для успешного переговорного процесса необходимо создать атмосферу доверия, восстановить имеющиеся, хоть и слабые, нити доверия в отношении наших соседей, которые были до Апрельской войны»,- отметил он.
   
Медиамакс напоминает, что Серж Саргсян и Ильхам Алиев в последний раз встречались более года назад, 20 июня 2016 года, в Санкт-Петербурге.

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