Баблоян рассказал об «очередном цинизме» Баку

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ара Баблоян на заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) заявил об очередном нарушении перемирия Азербайджаном, в результате которого погиб армянский военнослужащий.
«Мне очень жаль, что моему первому участию в заседании ПА ОДКБ предшествовал очередной циничный шаг Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе. В те дни, когда в Армении проводились учения коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ, азербайджанской стороной был убит 19-летний военнослужащий Вооруженных сил Армении»,- заявил Ара Баблоян.
По словам председателя парламента, «это вызов, направленный не только против Армении».
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