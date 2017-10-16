Саргсян и Алиев договорились активизировать переговоры

Ереван /Медиамакс/. Минская группа ОБСЕ распространила сообщение о сегодняшней встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве, в котором говорится:

«Встреча прошла в конструктивной атмосфере.



Президенты согласились предпринять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги по снижению напряжения на линии соприкосновения.



Сопредседатели выразили свое удовлетворение в связи с состоявшимися после долгого перерыва прямыми переговорами. Они готовы продолжить работу со сторонами для поиска мирного, переговорного решения карабахского конфликта. В ближайшее время сопредседатели в качестве следующего шага организуют рабочие встречи министров»,- говорится в сообщении посредников.



На встрече также присутствовали министры иностранных дел двух стран Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.