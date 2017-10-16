«Алиев и я заинтересованы в отсутствии потерь», заявил Саргсян

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня в Женеве, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не было достигнуто конкретных договоренностей о вариантах урегулирования карабахского конфликта.

Об этом президент заявил на встрече с представителями армянской общины Швейцарии, говоря об итогах переговоров с президентом Азербайджана.



«Однако мы договорились, что предпримем меры по снижению напряжения во избежание потерь на передовой линии. Должен отметить, что как президент Азербайджана, так и я в этом крайне заинтересованы.



Дай Бог, чтобы он [Ильхам Алиев-ред.] всегда придерживался такого мнения. Он также прекрасно понимает сложность проблемы. Проблема такова, что ее решение не будет легко достижимым.



В то же время, хочу заверить, что для нас нет решения, в результате которого безопасность Карабаха может быть подорвана. Карабах должен быть вне Азербайджана: это единственное приемлемое для нас решение»,- отметил Серж Саргсян.