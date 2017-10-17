МИД Арцаха выступил с комментарием по итогам встречи Саргсян-Алиев

Ереван/Медиамакс/. МИД Арцаха выступил с комментарием по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана, состоявшейся 16 октября в Женеве.
«Встреча имеет важное значение с точки зрения создания условий для активизации переговорного процесса, которому был нанесен серьезный урон в результате развязанной Азербайджаном в апреле 2016 года агрессии против Арцаха.
Убеждены, что одной из основ продвижения переговорного процесса является неукоснительное соблюдение соглашений от 1994 и 1995 годов, а также реализация ранее достигнутых договоренностей, в частности, о применении механизма расследования инцидентов и увеличении штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей.
Считаем, что еще одним шагом на пути к достижению реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должно стать восстановление полноформатных переговоров с непосредственным участием Республики Арцах на всех этапах», - говорится в комментарии.
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