Баку делает дешевые спекуляции, заявил Налбандян

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что «Баку пытается делать дешевые, примитивные спекуляции о том, что якобы после саммита [встречи Саргсян-Алиев] была достигнута договоренность вообще не говорить о регулировании конфликта».

Об этом министр заявил в рамках четвертого форума армян Европы.



«Очевидно, что Баку делает это, поскольку пытается избежать ответственности за свою деконструктивную политику.



Во-первых, ущерб, нанесенный переговорному процессу в результате апрельской агрессии Азербайджана против Армении в 2016 г., еще не возмещен.



Во-вторых, Баку отказывается осуществить достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году договоренности, которые были направлены на создание соответствующих условий для продвижения мирного процесса. Ранее Азербайджан многократно отказывался от договоренностей, ставя под вопрос свою способность осуществить их вообще.



В-третьих, Азербайджан отказывается вновь подтвердить принципы урегулирования карабахского конфликта, которые были представлены странами-сопредседательницами в качестве основы урегулирования. В частности, принципы неприменения силы или угрозы силой, самоопределения и территориальной целостности.

В-четвертых, несмотря на многочисленные призывы сопредседателей уважать трехсторонние, бессрочные соглашения 1994-1995 гг. о прекращении огня, Баку продолжает грубейшим образом нарушать перемирие»,- заявил министр иностранных дел Армении.



Эдвард Налбандян заново подтвердил, что Армения является сторонницей интенсивных переговоров.



«Армения глубоко уверена, что если Баку выполнит призывы сопредседателей, будет безоговорочно соблюдать режим прекращения огня, претворит в жизнь достигнутые ранее договоренности, подтвердит свои обязательства по соблюдению предложенных сопредседателями принципов урегулирования конфликта, примет конструктивное участие в переговорах, то появится возможность продвинуть мирный процесс»,- отметил он.