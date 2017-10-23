Арцахским церквям подарили армянские ковры

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян сегодня в монастыре Гандзасар принял участие в торжественной церемонии пожертвования арцахским церквям ковров, сотканных в армянском стиле.
Бако Саакян выразил признательность авторам инициативы и всем, кто вовлечен в данный процесс, отметив, что это имеет культурное, этнографическое, а также важное общественное значение.
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