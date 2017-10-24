Ереван призвал осудить применение «СПАЙК»-а со стороны Баку

Ереван/Медиамакс/. Заместитель председателя Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов заявил сегодня, что «международные структуры обязаны осудить применение «СПАЙК»-а со стороны Азербайджана».
Об этом Эдуард Шармазанов заявил в Степанакерте, на встрече с вернувшимися из Мексики депутатами и председателем Национального собрания Арцаха Ашотом Гуляном.
Он подчеркнул, что «применение противотанковой ракеты «СПАЙК» со стороны Баку выявляет преступную сущность Азербайджана». По его словам, это демонстрирует, что даже после последней встречи в Женеве Баку не готов к конструктивным шагам.
«Депутаты НС Армении будут использовать все необходимые рычаги воздействия и оглашать справедливое требование арцахского народа на различных парламентских платформах»,- отметил Эдуард Шармазанов, подчеркнув важность посещения иностранных парламентариев в Арцах.
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