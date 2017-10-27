Лорийский марз и Мартакертский район осуществят совместные программы

Ереван/Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян принял сегодня делегацию Лорийского марза Армении во главе с губернатором Артуром Налбандяном.
На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества между Лорийским марзом и районами Арцаха.
Бако Саакян с удовлетворением отметил наличие тесных связей между Лорийским марзом и Мартакертским районом, добавив, что укрепление и расширение сотрудничества между административными единицами двух армянских государств позволяет эффективно реализовывать многочисленные программы.
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