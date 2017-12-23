Анкара и Баку - ненадежные партнеры, заявил Налбандян

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Турция и Азербайджан часто отказываются от взятых на себя обязательств.

Об этом Налбандян заявил в интервью греческой газете «Этнос», текст которого распространила пресс-служба МИД Армении.



Комментируя заявление президента Турции во время недавнего визита в Афины о необходимости пересмотра Лозаннского договора, министр отметил:



«Мне бы не хотелось комментировать какой-либо конкретный договор или конкретное заявление. Тем не менее, привычка отступать от взятых обязательств, кажется, превращается в характерную черту Анкары. Мы можем без труда вспомнить другие примеры, когда Турция не уважала собственную подпись, поставленную под соглашениями. Помимо прочего, можем вспомнить Цюрихские протоколы, целью которых была нормализация отношений между Арменией и Турцией».



Эдвард Налбандян заявил также об отсутствии прогресса в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отметив, что это «обусловлено бескомпромиссной и максималистской позицией Азербайджана».



«Баку отступил от множества обязательств, и это ставит под вопрос доверие к Азербайджану как участнику переговорного процесса»,- отметил глава МИД Армении.