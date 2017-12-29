Президент Армении: Карабахское урегулирование остается на первом плане

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что «мирное урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается на первом плане нашей внешнеполитической повестки и политики безопасности».

Об этом президент заявил 28 декабря, выступая на приеме в министерстве иностранных дел по случаю Нового года и Рождества.



«Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем констатировать, что после перерыва длиной в год состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана в Женеве, по итогам которой было принято совместное заявление и достигнута договоренность о снижении напряженности.



В этом вопросе международное сообщество и Армения говорят практически на одном языке: это отражается как в заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом»,- подчеркнул Серж Саргсян.



Президент отметил, что одним из достижений 2017 года стало подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. «Это свидетельствует о том, что в случае целенаправленности и последовательной работы можно достичь желаемого результата»,- заявил президент.