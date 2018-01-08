В Арцахе от выстрела противника погиб военнослужащий

Ереван/Медиамакс/. 7 января в районе 13:20 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, расположенных в северо-восточном направлении, от произведенного со стороны противника выстрела смертельное ранение получил военнослужащий Ваче Нверович Чилингарян (1998 года рождения).
В Армии обороны НКР отметили, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
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