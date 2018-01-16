Налбандян и Мамедьяров встретятся в Кракове

Ереван/Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров встретятся 18 января в польском городе Краков.

В МИД Армении отметили, что встреча состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



Последняя встреча Налбандян-Мамедьяров состоялась 6 декабря 2017 года в Вене.