Налбандян и Мамедьяров встретятся в Кракове

Ереван/Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров встретятся 18 января в польском городе Краков.
В МИД Армении отметили, что встреча состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Последняя встреча Налбандян-Мамедьяров состоялась 6 декабря 2017 года в Вене.
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