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Налбандян и Мамедьяров встретятся в Кракове


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров встретятся 18 января в польском городе Краков.

В МИД Армении отметили, что встреча состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Последняя встреча Налбандян-Мамедьяров состоялась 6 декабря 2017 года в Вене.

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