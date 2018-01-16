В Арцахе погиб военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в районе 01:15 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, расположенных в северном направлении при пока еще невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Арутюн Хачатрян (1998 года рождения).

В Армии обороны НКР отметили, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.