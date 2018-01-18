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Налбандян назвал условия для прогресса в процессе урегулирования


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, что армянская сторона, как всегда, проявляет конструктивный подход на всех встречах.

На встрече с посредниками Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шофером и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком 17 января в Кракове, Эдвард Налбандян подчеркнул, что если
Баку будет следовать призывам сопредседателей о строгом соблюдении режима прекращения огня, реализует достигнутые ранее договоренности, примет конструктивное участие  в переговорном процессе, подтвердит свою приверженность предложенными сопредседателями принципам урегулирования конфликта, станет возможным проложить путь к продвижению мирного процесса.

«Баку часто заявляет, что заинтересован в изменении статуса-кво. Очевидно, что реализация вышеперечисленного - практический путь для достижения этой цели.  Сопредседатели долгие годы заявляют, что предложенные принципы и элементы, реализация которых должна проходить поэтапно и с целью достижения пакетного урегулирования, являются единым целым, и попытки отдать предпочтение какому-
либо принципу сделают урегулирования конфликта невозможным. Чем раньше Баку осознает это, тем раньше станет возможным направить процесс урегулирования в практическое русло»,- отметил Эдвард Налбандян.

Говоря о заявлениях азербайджанских чиновников о сохранении культурного наследия, министр заметил, что они могут вызвать только недоумение, поскольку Азербайджан последовательно уничтожает армянские памятники, препятствуя осуществлению международных миссий по сбору фактов в Джуге и других местах. 

Сегодня в Кракове запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова.

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