Налбандян назвал условия для прогресса в процессе урегулирования

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, что армянская сторона, как всегда, проявляет конструктивный подход на всех встречах.

На встрече с посредниками Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шофером и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком 17 января в Кракове, Эдвард Налбандян подчеркнул, что если

Баку будет следовать призывам сопредседателей о строгом соблюдении режима прекращения огня, реализует достигнутые ранее договоренности, примет конструктивное участие в переговорном процессе, подтвердит свою приверженность предложенными сопредседателями принципам урегулирования конфликта, станет возможным проложить путь к продвижению мирного процесса.



«Баку часто заявляет, что заинтересован в изменении статуса-кво. Очевидно, что реализация вышеперечисленного - практический путь для достижения этой цели. Сопредседатели долгие годы заявляют, что предложенные принципы и элементы, реализация которых должна проходить поэтапно и с целью достижения пакетного урегулирования, являются единым целым, и попытки отдать предпочтение какому-

либо принципу сделают урегулирования конфликта невозможным. Чем раньше Баку осознает это, тем раньше станет возможным направить процесс урегулирования в практическое русло»,- отметил Эдвард Налбандян.



Говоря о заявлениях азербайджанских чиновников о сохранении культурного наследия, министр заметил, что они могут вызвать только недоумение, поскольку Азербайджан последовательно уничтожает армянские памятники, препятствуя осуществлению международных миссий по сбору фактов в Джуге и других местах.



Сегодня в Кракове запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова.