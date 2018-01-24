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Борьба народа Арцаха не может быть безуспешной, заявил глава Армении


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что «народ Нагорного Карабаха борется за свою свободу и самоопределение, и такая борьба не может завершиться безуспешно».

Находящийся во Франции с рабочим визитом Серж Саргсян сказал об этом 23 января в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я высоко ценю подходы и долгосрочные усилия Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта и установление безопасности, стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Армения привержена продолжению переговоры при посредничестве сопредседателей»,- отметил Серж Саргсян.

Фото: Пресс-служба президента РА


Президент Армении говорил о карабахском урегулировании и на встрече с членами группы дружбы Франция-Армения Национального собрания и Сената Франции.

«Мы уверены, что мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет альтернативы. Мы высоко ценим усилия  нашего друга и надежного партнера Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на урегулирование конфликта путем переговоров. Одновременно, все должны четко осознать, что карабахский конфликт - это вопрос прав человека, который может быть урегулирован только посредством одного из фундаментальных прав человека - права народов на свободное самоопределение.

Азербайджан должен признать и уважать право арцахского народа самостоятельно определять свое будущее, а безопасность армян Арцаха должна быть обеспечена всеми возможными международными и внутренними механизмами.

Фото: Пресс-служба президента РА


В этом контексте я придаю большую важность визитам депутатов французского парламента в Арцах, которые передают увиденное своими глазами французскому обществу. Это вносит огромный, неоценимый вклад в справедливое урегулирование конфликта в Арцахе. Следуя вашему примеру, парламентарии других стран также посещают Арцах, что, безусловно, приносит положительные результаты. Благодаря таким усилиям наших дружественных стран арцахский народ маленькими, но уверенными шагами преодолевает пропагандисткий подлог Азербайджана»,- заявил Серж Саргсян.

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