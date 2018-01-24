Борьба народа Арцаха не может быть безуспешной, заявил глава Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что «народ Нагорного Карабаха борется за свою свободу и самоопределение, и такая борьба не может завершиться безуспешно».

Находящийся во Франции с рабочим визитом Серж Саргсян сказал об этом 23 января в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



«Я высоко ценю подходы и долгосрочные усилия Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта и установление безопасности, стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Армения привержена продолжению переговоры при посредничестве сопредседателей»,- отметил Серж Саргсян.



Фото: Пресс-служба президента РА