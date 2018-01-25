В ПАСЕ лили воду на мельницу Азербайджана, заявил Серж Саргсян

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня с трибуны ПАСЕ, что давно пришло время для урегулирования карабахского конфликта

«Для этого необходимо строжайшим образом осудить нарушение установленного режима прекращения огня и выполнить все договоренности, достигнутые ранее. Урегулирование должно быть мирным, необходимо преодолеть дефицит справедливости»,- заявил Серж Саргсян.



По словам президента, взятые Арменией и Азербайджаном обязательства требуют совместных усилий всех сторон конфликта.



«Однако Азербайджан явно не готов к этому. В апреле 2016 года развязанная Азербайджаном агрессия против Арцаха сопровождалась вопиющими нарушениями международного гуманитарного права в отношении мирного населения и военнопленных. Это был тяжелый удар по переговорному процессу, который пробудил ужасные воспоминания о погромах в Сумгаите»,- отметил Серж Саргсян.



Фото: Пресс-служба президента РА