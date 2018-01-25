В ПАСЕ лили воду на мельницу Азербайджана, заявил Серж Саргсян

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня с трибуны ПАСЕ, что давно пришло время для урегулирования карабахского конфликта
«Для этого необходимо строжайшим образом осудить нарушение установленного режима прекращения огня и выполнить все договоренности, достигнутые ранее. Урегулирование должно быть мирным, необходимо преодолеть дефицит справедливости»,- заявил Серж Саргсян.
По словам президента, взятые Арменией и Азербайджаном обязательства требуют совместных усилий всех сторон конфликта.
«Однако Азербайджан явно не готов к этому. В апреле 2016 года развязанная Азербайджаном агрессия против Арцаха сопровождалась вопиющими нарушениями международного гуманитарного права в отношении мирного населения и военнопленных. Это был тяжелый удар по переговорному процессу, который пробудил ужасные воспоминания о погромах в Сумгаите»,- отметил Серж Саргсян.
Фото: Пресс-служба президента РА
Президент выразил надежду, что не за горами тот день, когда ПАСЕ также поддержит Арцах: «Жители Арцаха заслужили и давно завоевали это право».
Президент Армении с горечью отметил, что в ПАСЕ имели место развития, которые «лили воду на мельницу тех, кто не заинтересован в мирном урегулировании конфликта».
«Призываю всех членов Ассамблеи осознать, какими последствиями чреваты неосторожные и предвзятые формулировки для хрупкой стабильности в Арцахе»,- заявил президент.
Фото: Пресс-служба президента РА
По словам Сержа Саргсяна, самым большим вызовом для большой семьи Совета Европы стали выявленные случаи подкупа депутатов Ассамблеи и как следствие - нечестные голосования.
«С 2014 года из-за ряда политически предвзятых и нашумевших докладов сильно изменилось отношение армянского общества к ПАСЕ. В то же время, недавние разоблачения внушают надежду, что подобные порочные явления недолговечны»,- заявил глава армянского государства.
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