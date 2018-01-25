В Арцахе пресечена попытка диверсионного проникновения

Ереван/Медиамакс/. 25 января в районе 02:00 на оборонительном участке одной из частей на юго-восточном направлении (Куропаткино) передовыми подразделениями Армии обороны НКР была пресечена попытка разведывательно-диверсионного проникновения.

В Армии обороны НКР отметили, что в результате предпринятых ответных действий силы азербайджанского спецназа были отброшены на исходные позиции.



По предварительным данным, у противника есть потери.



Подробности инцидента выясняются.