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В Арцахе пресечена попытка диверсионного проникновения


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. 25 января в районе 02:00 на оборонительном участке одной из частей на юго-восточном направлении (Куропаткино) передовыми подразделениями Армии обороны НКР была пресечена попытка разведывательно-диверсионного проникновения.

В Армии обороны НКР отметили, что в результате предпринятых ответных действий силы азербайджанского спецназа были отброшены на исходные позиции.

По предварительным данным, у противника есть потери.

Подробности инцидента выясняются.

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