В Арцахе пресечена попытка диверсионного проникновения

Ереван/Медиамакс/. 25 января в районе 02:00 на оборонительном участке одной из частей на юго-восточном направлении (Куропаткино) передовыми подразделениями Армии обороны НКР была пресечена попытка разведывательно-диверсионного проникновения.
В Армии обороны НКР отметили, что в результате предпринятых ответных действий силы азербайджанского спецназа были отброшены на исходные позиции.
По предварительным данным, у противника есть потери.
Подробности инцидента выясняются.
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