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В Арцахе погиб военнослужащий


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, расположенном в северном направлении, по предварительным данным, вследствие нарушения правил обращения с оружием смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Овсеп Каренович Григорян (1998 года рождения).

В Армии обороны отметили, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

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