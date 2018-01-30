В Арцахе погиб военнослужащий

Ереван/Медиамакс/. На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, расположенном в северном направлении, по предварительным данным, вследствие нарушения правил обращения с оружием смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Овсеп Каренович Григорян (1998 года рождения).

В Армии обороны отметили, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.