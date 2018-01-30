В Ереване надеются, что Баку не сделает «шага назад»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выразил сегодня надежду, что договоренность о расширении офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ будет претворена в жизнь.

Об этом министр заявил сегодня в беседе с журналистами, подводя дипломатические итоги 2017 года.



«В Кракове между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана было достигнуто принципиальное согласие сделать шаг вперед, увеличив на 7 человек команду Анджея Каспшика. Надеемся, что данная договоренность будет выполнена, и азербайджанская сторона в очередной раз не пойдет на попятную»,- отметил Эдвард Налбандян.



Министр выразил мнение, что увеличение численности и повышение эффективности мониторинговой миссии снизят напряжение в зоне конфликта и будут способствовать реализации достигнутых в 1994-1995гг. договоренностей.



Эдвард Налбандян напомнил, что в 2017 году между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана состоялось 5 встреч - 16 февраля в Мюнхене, 28 апреля в Москве, 22 июля в Брюсселе, 23 сентября в Нью-Йорке и 6 декабря в Вене.



Благодаря этим встречам и усилиям сопредседателей, после 16-месячного перерыва 16 октября 2017 года в Женеве состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана.