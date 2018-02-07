«Попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер провальны»

Ереван/Медиамакс/. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Армении Сейедом Каземом Саджади вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов заявил, что «все попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер обречены на провал».

Эдуард Шармазанов положительно оценил сбалансированную позицию властей Ирана по вопросу урегулирования карабахского конфликта, назвав армяно-иранские отношения лучшим примером диалога двух религий.



Вице-спикер НС подчеркнул также необходимость углубить экономические связи.



«Как членство Армении в ЕАЭС, так и подписание между Арменией и ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве создают дополнительные возможности для развития двусторонних отношений»,- заявил Эдуард Шармазанов.