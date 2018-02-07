1114 просмотров

«Попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер провальны»


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван/Медиамакс/. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Армении Сейедом Каземом Саджади вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов заявил, что «все попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер обречены на провал».

Эдуард Шармазанов положительно оценил сбалансированную позицию властей Ирана по вопросу урегулирования карабахского конфликта, назвав армяно-иранские отношения  лучшим примером диалога двух религий.
   
Вице-спикер НС подчеркнул также необходимость углубить экономические связи.

«Как членство Армении в ЕАЭС, так и подписание между Арменией и ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве создают дополнительные возможности для развития двусторонних отношений»,- заявил Эдуард Шармазанов.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Февраль 6, 2018 16:33
«Попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер провальны»

Политика | Февраль 6, 2018 14:22
Армен Саргсян встретился с Аленом Данканом

Общество | Февраль 6, 2018 10:06
В Дилижане пройдет армянский полуфинал конкурса Diamond Challenge
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018