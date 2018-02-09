Саргсян напомнил посредникам о заявлениях Баку

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня прибывших в Ереван в рамках регионального визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Игорь Попов, Эндрю Шефер и Стефан Висконти и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик представили результаты своих встреч в Баку.



Oбратив внимание сопредседателей на последние заявления, звучащие из Баку, Серж Саргсян отметил, что они в лишний раз доказывают, насколько далек Азербайджан от продвижения переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта на основе предложений Минской группы ОБСЕ. Эти заявления, по словам президента Армении, также показывают, как Баку реагирует на постоянные призывы сопредседателей к подготовке обществ к миру.



Участники встречи подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт- Петербурге и Женеве.



Серж Саргсян подтвердил готовность Армении продолжать совместные с сопредседателями усилия, направленные на решение конфликта мирным путем, посредством переговоров.