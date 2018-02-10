Президент Арцаха встретился с будущим президентом Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян принял в Степанакерте кандидата на пост президента Армении от РПА Армена Саргсяна.
«В ходе состоявшейся 9 февраля встречи обсуждались сотрудничество двух армянских республик, вопросы, касающиеся укрепления триады Армения-Арцах-Диаспора», сообщает пресс-служба президента НКР.
Бако Саакян отметил важность визита Армена Саргсяна, подчеркнув, что это отражает важное место и роль Арцаха для армянской государственности и в жизни армянского народа.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.