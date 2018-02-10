Президент Арцаха встретился с посредниками

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян принял сегодня в Степанакерте сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
«Бако Саакян вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта», - говорится в сообщении пресс-службы президента.
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