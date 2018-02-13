В Арцахе отметили 30-летие Движения

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на площади Возрождения в Степанакерте состоялся митинг, посвященный 30-летию Арцахского национально-освободительного движения.

На митинге выступил президент Арцаха Бако Саакян.



Представляем некоторые отрывки из его выступления.



1998 год



1988-ый год стал переломным годом в истории армянского народа. В эти дни тридцать лет назад всё армянство объединилось, стало единым целым, объявив всему миру о своей готовности бороться за свободную и безопасную жизнь на своей родине.



Этот общенациональный порыв был вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав человека, всем тем ужасам, которые пришлось пережить нашему народу в ходе своей многовековой истории. И венцом этого движения стало восстановление армянской независимой государственности.



Фото: Пресс-служба президента НКР

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Фото: Пресс-служба президента НКР

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