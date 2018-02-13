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В Арцахе отметили 30-летие Движения


Фото: Agnieszka Pikulicka

Фото: Пресс-служба президента НКР

Фото: Пресс-служба президента НКР


Ереван /Медиамакс/. Сегодня на площади Возрождения в Степанакерте состоялся митинг, посвященный 30-летию Арцахского национально-освободительного движения.

На митинге выступил президент Арцаха Бако Саакян.

Представляем некоторые отрывки из его выступления.

1998 год

1988-ый год стал переломным годом в истории армянского народа. В эти дни тридцать лет назад всё армянство объединилось, стало единым целым, объявив всему миру о своей готовности бороться за свободную и безопасную жизнь на своей родине.

Этот общенациональный порыв был вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав человека, всем тем ужасам, которые пришлось пережить нашему народу в ходе своей многовековой истории. И венцом этого движения стало восстановление армянской независимой государственности. 

Фото: Пресс-служба президента НКР


У нас не было альтернативы, и мы никогда не смирялись с неволей, предпринимая многочисленные попытки освободиться от чужеродного ига.  Как сказал в своё время известный академик Андрей Сахаров, эта борьба для армян является вопросом жизни и смерти, а для Азербайджана – амбиций.

Исключительный пример борьбы и ответное насилие

Арцахское движение является одним из тех исключительных примеров национально-освободительного движения, которое изначально придерживалось принципа восстановления исторической справедливости и попранных прав цивилизованными и мирными средствами, в строгом соответствии с международными нормами и правилами.

В ответ на это власти Азербайджана, не задумываясь, вновь прибегли к насилию, организовав резню мирного армянского населения, погромы, депортацию, которые стали самыми гнусными проявлениями преступлений против человечества.

В результате этой геноцидальной политики сотни тысяч армян были насильственно депортированы из своих домов, разных частей нашей исторической родины, тысячи людей погибли и получили ранения, уничтожено богатое материальное и нематериальное наследие армянской культуры на территории нынешней Азербайджанской Республики.

Азербайджан продолжает в том же духе

Бакинские власти не отказались от своей цели решить арцахскую проблему силовым путём, устраивая разные провокации, ежедневно нарушая режим перемирия, проводя агрессивную политику против Арцаха и Армении в информационной, политической, дипломатической и других плоскостях. А в апреле 2016-го года Азербайджан, совершив полномасштабное нападение, планировал посредством блицкрига уничтожить арцахскую государственность.

Фото: Пресс-служба президента НКР


Все эти попытки провалились, и противник был отброшен назад, понеся значительные людские, материальные и моральные потери. Так было и так будет всегда.

Гарант этого – наша мощная армия, крепкое триединство Армения-Арцах-Диаспора, наш народ, созидающий своими силами собственную страну и своё светлое будущее, патриотическое и сильное поколение независимости, закалённое в ходе защиты родины.

Павшие герои

Армия обороны и армянские вооружённые силы являются одним из самых больших достижений нашей национально-освободительной борьбы, нашей независимой государственности, самым надёжным  гарантом обеспечения безопасности нашего народа и родины, её естественного развития, одним из самых действенных факторов сохранения стабильности и мира в регионе.

Государство и впредь сделает всё возможное для укрепления обороноспособности страны, обеспечения высокого уровня боеспособности наших вооружённых сил, оснащения армии современной техникой. В этой борьбе за выживание мы, к сожалению, несём также невосполнимые потери. Ради святого дела защиты Родины своей жизнью пожертвовали лучшие сыны нашего народа. Они – не жертвы, они – павшие герои, которые бессмертны и продолжают осуществлять свою святую миссию по защите отечества, вдохновляя и обязывая самоотверженно служить родине, работать во славу её развития и усиления её мощи.

Противник должен всегда знать, что попытка говорить с нами на языке силы обречена на провал. Наш народ, наша армия и всё армянство в любой момент даст достойный отпор на всякое посягательство на нашу свободу и независимость.

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