Налбандян: Безнаказанность Сумгаита привела к новым зверствам

Ереван /Медиамакс/. 27 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил на встрече высокого уровня 37-й сессии Совета ООН по Правам человека.

Медиамакс выделил наиболее интересные отрывки выступления министра.



Баку предстает в образе жертвы посредством Ходжалинской кампании



Тридцать лет назад, в эти же самые дни в феврале 1988 года, в азербайджанском городе Сумгаит вспыхнули антиармянские погромы, в результате которых множество армян были убиты, ранены и депортированы. Эти погромы были совершены властями Азербайджана с целью наказать армян за мирные устремления народа Нагорного Карабаха на самоопределение.



К сожалению, организаторы и исполнители этого преступления не были надлежащим образом наказаны. Как это неоднократно случалось в истории человечества, безнаказанность открыла двери для новых зверств, включая резню и этническую чистку в отношении армян в Баку, Кировабаде (Гандзаке), Мараге и многих других местах.



Азербайджан пытается всеми средствами скрыть эти зверства, избежать ответственности и отвлечь внимание от себя путем сфабрикованных обвинений, включая и так называемую Ходжалинскую кампанию, предстать в образе жертвы и дискредитировать армян, представив их предполагаемыми виновниками насилия.



Это является частью политики ксенофобии в отношении армян, которую Азербайджан осуществляет до сих пор.



Именно подобная антиармянская пропаганда подстрекала к постоянным зверствам против армян, в том числе грубейшим нарушениям международного гуманитарного права, совершенным вооруженными силами Азербайджана в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе – убийства детей, женщин, пожилых людей, глумление над телами погибших, обезглавливание захваченных в плен солдат в стиле, свойственном печально известным террористическим организациям.



Народ Нагорного Карабаха не должен быть лишен международного сотрудничества



При непосредственной угрозе жизни, беспрепятственный доступ соответствующих учреждений и специальных процедур ООН, предоставление гуманитарной помощи людям, проживающим в зонах конфликтов, приобретают исключительное значение.



Вызывает недоумение, что с организаторами подобных ужасающих преступлений консультируются для получения их согласия на вовлечение международных организаций и предоставление гуманитарной помощи. Народ Нагорного Карабаха не должен быть лишен возможности сотрудничества с правозащитными организациями из-за возражений Азербайджана – страны, печально известной именно нарушениями прав человека.



Армения представляет резолюцию о Предупреждении геноцида



В 2015 году по инициативе Армении Совет по правам человека ООН единогласно принял резолюцию о предупреждении геноцида. Впоследствии, опять же по нашей инициативе, Генеральная Ассамблея ООН объявила 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцида.



То, что происходит на наших глазах в разных частях мира, преступления, основанные на идентичности в отношении этнических и религиозных групп, наглядно демонстрируют, что мир не застрахован от этого «отвратительного бедствия» и что по-прежнему необходимо удвоить международные усилия, направленные на активизацию повестки предупреждения.



На этой сессии Совета по правам человека Армения представляет резолюцию о Предупреждении геноцида, которая отметит 70-ю годовщину Конвенции конкретными рекомендациями для действий и коснется деятельности ООН и государств-членов организации в этом отношении. 9 декабря в Ереване состоится третий Международный глобальный форум против преступлений геноцида.



Армения продолжит реформы при содействии ООН



Армения продолжает осуществлять Национальный план действий в области защиты прав человека, основная цель которого – разработать документ единой политики в области защиты прав человека. Мы ответственным образом предоставили договорным органам ООН национальные доклады Армении и отчеты об их исполнении.



Наша страна завершает переход к парламентской системе правления. На протяжении всего переходного процесса соответствующие поправки к ключевым законам Армении и парламентские выборы, в том числе и конституционный референдум, проводились инклюзивным образом, в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами, и продемонстрировали, что прогресс, достигнутый в деле защиты основных свобод, является устойчивым и необратимым.



Мы продолжим процесс реформ в нашей стране, основываясь также и на содействии, оказанном нашими партнерами, в том числе и ООН.