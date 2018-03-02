Налбандян: «Мы стремительно улучшили свои позиции»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что «наши позиции в процессе урегулирования карабахского конфликта стремительно улучшились».

Об этом он заявил в статье, опубликованной на сайте МИД в связи с Днем армянского дипломата.



«За последние годы в процессе урегулирования конфликта произошли концептуальные изменения. Благодаря реализованной последовательной работе наши позиции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта стремительно улучшились.



Среди документов, принятых в рамках процесса урегулирования конфликта, необходимо выделить принимаемые с 2009 года заявления на уровне глав государств-сопредседателей, в которых были зафиксированы принципы и элементы, являющиеся единой и неотъемлемой основой для урегулирования конфликта. В отличие от Азербайджана, Армения выразила готовность продолжить нацеленные на разрешение конфликта переговоры на основе этих принципов.



Если Азербайджан долгие годы утверждает, что карабахский конфликт должен быть решен исключительно на основе принципа территориальной целостности, то в заявлениях лидеров стран-сопредседателей закрепляется, что конфликт будет решен на основе не одного, а трех принципов международного права – неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность, равноправие и самоопределение народов. Страны-сопредседатели четко отметили, что статус Арцаха должен определить народ Нагорного Карабаха путем свободного волеизъявления, имеющего обязательную юридическую международную силу. Даже президент Азербайджана признается, что за закрытыми дверями на него оказывается давление в вопросе признания независимости Нагорного Карабаха. В заявлениях стран-сопредседателей была официально зафиксирована необходимость как сухопутной связи между Арцахом и Арменией, так и многоаспектные гарантии безопасности. Все вышеупомянутые положения, которые изначально являлись краеугольным камнем нашей позиции, теперь стали подходом международного сообщества»,- пишет Налбандян.