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Связи с США – большое богатство, заявил президент Арцаха


Фото: Пресс-служба президента НКР

Фото: Пресс-служба президента НКР

Фото: Пресс-служба президента НКР


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян заявил, что Арцах рассматривает Соединенные Штаты Америки как дружественную страну.

«Я настроен оптимистично, поскольку мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну и государство, которое стало второй родиной для миллионов армян. Здесь у нас есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые на протяжении долгих лет поддерживают нашу страну и наш народ, представляют миру правдивые сведения о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их большим богатством»,- объявил Бако Саакян в ходе приема в Конгрессе США.

Бако Саакян подчеркнул важную роль Вашингтона в деле сохранения мира и стабильности в регионе, мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами было, есть и будет одним из основных направлений нашей внешней политики»,- отметил Бако Саакян.

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