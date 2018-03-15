Связи с США – большое богатство, заявил президент Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян заявил, что Арцах рассматривает Соединенные Штаты Америки как дружественную страну.

«Я настроен оптимистично, поскольку мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну и государство, которое стало второй родиной для миллионов армян. Здесь у нас есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые на протяжении долгих лет поддерживают нашу страну и наш народ, представляют миру правдивые сведения о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их большим богатством»,- объявил Бако Саакян в ходе приема в Конгрессе США.



Бако Саакян подчеркнул важную роль Вашингтона в деле сохранения мира и стабильности в регионе, мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта.



«Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами было, есть и будет одним из основных направлений нашей внешней политики»,- отметил Бако Саакян.