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Мониторинг в Гадрутском районе прошел в соответствии с намеченным графиком



Ереван/Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана в северо-восточном направлении Гадрутского района.

В МИД Арцаха отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

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