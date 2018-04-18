Мониторинг в Гадрутском районе прошел в соответствии с намеченным графиком

Ереван/Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана в северо-восточном направлении Гадрутского района.

В МИД Арцаха отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.