Наши позиции в Арцахском вопросе укрепятся, считает Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Руководитель фракции «ЕЛК», кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил сегодня, что произошедшие в Армении политические события «серьезным образом закрепят наши позиции в переговорном процессе по карабахскому урегулированию».

Об этом он заявил на встрече с фракцией РПА в Национальном собрании.



«Вопрос Карабаха является одним из важнейших вопросов. Очевидно, что переговоры и урегулирование должны умещаться в рамки Минской группы ОБСЕ. Та риторика, которую использует действующее руководство Азербайджана, не создает благоприятной атмосферы для реального урегулирования»,- заявил Никол Пашинян.



Эдуард Шармазанов напомнил, что в свое время Никол Пашинян критиковал членство Армении в ЕАЭС, а в последние дни говорил, что в случае избрания премьер-министром Армения не будет поднимать вопрос выхода из этого объединения.



Никол Пашинян ответил, что действительно был против членства Армении в ЕАЭС, однако сегодня это членство – свершившийся факт, с которым должен считаться любой политический деятель. Другое дело, заявил кандидат в премьер-министры, что имеющиеся в ЕАЭС и других интеграционных структурах проблемы можно и нужно обсуждать.



Говоря о членстве Армении в ОДКБ, Никол Пашинян заявил, что необходимо уточнить взаимные союзнические обязательства в сфере военной безопасности, что позволит правильнее формулировать взаимные ожидания.