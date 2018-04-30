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Наши позиции в Арцахском вопросе укрепятся, считает Пашинян


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Руководитель фракции «ЕЛК», кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил сегодня, что произошедшие в Армении политические события «серьезным образом закрепят наши позиции в переговорном процессе по карабахскому урегулированию».

Об этом он заявил на встрече с фракцией РПА в Национальном собрании.

«Вопрос Карабаха является одним из важнейших вопросов. Очевидно, что переговоры и урегулирование должны умещаться в рамки Минской группы ОБСЕ. Та риторика, которую использует действующее руководство Азербайджана, не создает благоприятной атмосферы для реального урегулирования»,- заявил Никол Пашинян.

Эдуард Шармазанов напомнил, что в свое время Никол Пашинян критиковал членство Армении в ЕАЭС, а в последние дни говорил, что в случае избрания премьер-министром Армения не будет поднимать вопрос выхода из этого объединения.

Никол Пашинян ответил, что действительно был против членства Армении в ЕАЭС, однако сегодня это членство – свершившийся факт, с которым должен считаться любой политический деятель. Другое дело, заявил кандидат в премьер-министры, что имеющиеся в ЕАЭС и других интеграционных структурах проблемы можно и нужно обсуждать.

Говоря о членстве Армении в ОДКБ, Никол Пашинян заявил, что необходимо уточнить взаимные союзнические обязательства в сфере военной безопасности, что позволит правильнее формулировать взаимные ожидания.

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