Никол Пашинян об Арцахской проблеме

Ереван /Медиамакс/. 9 мая на пресс-конференции и во время встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд заявлений об урегулировании карабахского конфликта.

О компромиссах



О компромиссах не может быть речи в условиях, когда руководство Азербайджана заявляет о планах захвата Еревана, Зангезура. О компромиссах речь может идти только в случае, если мы получим из Азербайджана четкий сигнал о том, что Баку готов признать право народа Арцаха на самоопределение.



О переговорном формате



Считаем очень важным продолжение переговорного процесса, который будет учитывать право народа Арцаха на самоопределение. Я заявил, что готов вести переговоры с президентом Азербайджана в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, но также считаю, что данный переговорный формат не может считаться полноценным до тех пор, пока в нем не участвует одна из полноправных сторон конфликта – руководство Арцаха.



Одна из причин, что переговоры вокруг урегулирования конфликта до сегодняшнего дня не давали желаемых результатов, заключается также и в этом: трудно представить, что переговоры в неполном формате могут дать результаты.



О стереотипах



В переговорах мы не должны руководствоваться стереотипами. Мы должны понимать, что цель этих переговоров – не сами переговоры, а урегулирование конфликта.



Мы должны суметь найти эффективные инструменты для урегулирования конфликта. Самый главный компонент урегулирования конфликта – переговоры в правильном формате: одной из полноценных сторон переговоров должна быть Республика Арцах.



Я готов вести полноценные переговоры от имени Республики Армения, но от имени Арцаха переговоры должно вести ее руководство в лице президента Республики Арцах.



О международном признании Арцаха



Мы должны приложить усилия, в том числе - задействовать потенциал диаспоры, чтобы международное признание Республики Арцах не только продолжалось, но и обрело новый размах.



Нет сомнений в том, что правительство Армении приложит все возможные усилия для защиты Республики Арцах и его народа, в том числе на международной арене, но я считаю, что интересы Республики Арцах и арцахского народа на международной арене наилучшим образом смогут защитить именно власти Арцаха. Следовательно, наши усилия должны быть направлены на то, чтобы Республика Арцах и ее власти были международно признаны как можно раньше.



О риторике Азербайджана



Настало время, чтобы реакция международного сообщества на воинственную риторику Азербайджана стала более практичной и публичной.



Азербайджан и международное сообщество должны понять, что Армения и Арцах не отступят перед воинственной риторикой Азербайджана, тем более сейчас, когда наша нация едина как никогда.